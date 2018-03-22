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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Bulgaristan Başbakanı Borisov: 'AB-Türkiye zirvesinin yapılmaması için neden yok’'

- Bulgaristan Başbakanı Borisov: 'AB-Türkiye zirvesinin yapılmaması için neden yok’'

Borisov'un açıklamarı

( SOFYA ) - Bulgaristan Başbakanı Borisov: "AB-Türkiye zirvesinin yapılmaması için neden yok’" SOFYA

Toplantı Diyalog 


- Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Varna şehrinde 26 Mart tarihinde düzenlenecek Türkiye-AB Zirvesinin gerçekleştirilmemesi için bir neden olmadığını söyledi.

Boyko Borisov, zirvenin hazırlıkları için görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel’den yaptığı açıklamada, "Şu an için söylüyorum zirve gerçekleştirilecek. Belki bu toplantı tarafların diyalog içinde kalmaları için son fırsat. Dünyada birçok yerde durum kötüleşti, savaşlar yapılıyor“ dedi.
Başbakan Borisov, Varna’daki zirvenin AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Borisov, komşuları Türkiye ile düzenli ilişkilere ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile diyaloğun devamından yana olduğunu belirtti.

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