Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
“Bulgar-Türk Ticaret Günleri” - SOFYA

“Bulgar-Türk Ticaret Günleri” - SOFYA

- Etkinlik salonundan detaylar - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un konuşması - Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un konuşması - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un AA mikrofonlarına açıklaması - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy: - "Bulgaristan - Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var"SOFYA (AA) - Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ilişkilerin doğru yolda olduğunu belirterek, "Bulgaristan - Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var." dedi.
Büyükelçi Ulusoy, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği ve Bulgar - Türk Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliği ile düzenlenen “Bulgar - Türk Ticaret Günleri” etkinliğinde konuştu.
Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov’un da etkinliğe katılmasından büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Ulusoy, "Bulgaristan - Türkiye ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var. Bence ekonomik alanında ilişkiler doğru yolda.” ifadesini kullandı.Ulusoy, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin her iki halkın refahına katkı sağlayacağına işaret etti.Bulgaristan’da yatırımcı olarak faaliyet gösteren 55 Türk şirketinin bulunduğunu ve komşuluk kültürünün büyük önem taşıdığını anlatan Ulusoy, "Komşu olmamızın bir diğer önemi de, bu güzel ülkede firmalarımız ve yatırımcılarımızın hem Bulgarca, hem Türkçe okuma ve yazma bilen kalifiye ve aranan işlere uygun Bulgaristan vatandaşları ne kadar çok olursa, o kadar çok Bulgaristan ekonomisi ve istihdamı da kazanacak. Bu, özellikle gençler için önemli bir fırsat.” değerlendirmesinde bulundu.Etkinlikte Türkiye'den 200 şirket stant açarak Bulgar iş adamlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kalifiye Yatırımcı 

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı