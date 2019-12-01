Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

Bulgar savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Haberi

Savaş gemisinin boğazdan geçişi

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Uzunlu Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik 


- Bulgar donanmasına ait 'Shabla' isimli savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden boğaza giriş yapan FPB516 borda numaralı savaş gemisi 'Shabla', saat 15:20 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki ‘Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Bulgar savaş gemisine boğaz geçişi sırasında bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan 21 metre uzunluğundaki Bulgar savaş gemisi 'Shabla', Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı