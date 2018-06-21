Bulgar Cumhurbaşkanından 'Balkanlar'da barış' çağrısı - BELGRAD
Bulgar Cumhurbaşkanından "Balkanlar'da barış" çağrısı - BELGRAD
: - Karşılama töreni detayları - Vucic - Radev görüşmesinden detaylar - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev: - "Avrupa'nın temellerini oluşturan tarihi barış Balkanlar'da da yerini almalı. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız"BELGRAD (AA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Avrupa'nın temellerini oluşturan tarihi barış Balkanlar'da da yerini almalı. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.Radev, Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Sırbistan Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.Bulgar Cumhurbaşkanı, düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Sırbistan'a Avrupa Birliğine (AB) üyelik yolunda destek olacağını belirterek, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamanın tek yolunun birlikte hareket etmek olduğunu dile getirdi.Radev, "Avrupa'nın temellerini oluşturan tarihi barış Balkanlar'da da yerini almalı. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." diye konuştu. Nefret söylemlerinin geçmişte kalıp yerini ortaklığa bırakması gerektiğini kaydeden Radev, "Biz bunun farkındayız ama bu yeterli değil. Bu hassas bölgede yer alan tüm ülkelerin bunun farkında olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.Sırbistan'ın 2025 yılına kadar AB'ye üye olabileceğini söyleyen Radev, AB üyeliği için verilen tarihin iddialı, ancak gerçekçi olduğu görüşünü ifade etti. Radev, AB arabuluculuğunda gerçekleştirilen Sırbistan - Kosova diyalog sürecine de değinerek, "Bu diyaloğun alternatifi yok. Sırbistan'ın AB yolunda engellerle karşılaşmaması için Kosova sorununa bir çözüm bulması gerekiyor." dedi. Bulgaristan'ın, Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığını anımsatan Radev, uzun vadeli bir çözüm için Sırp tarafının argümanlarının da dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini söyledi.
- "Gelecek için yeni bir sayfa açılmalı"Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Radev'i Belgrad 'da ilk kez ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sırbistan ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin günden güne geliştiğini anlattı.Sırbistan ile Bulgaristan'ın hem siyasi hem de ekonomik alanda iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Vucic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl ilk kez 1 milyar avroyu aştığını belirtti. Sırbistan'a AB yolunda verdiği destek için Radev'e teşekkür eden Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımasına rağmen Sırp tarafının görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini savunan mevkidaşına ayrıca müteşekkir olduğunu söyledi.
Kosova sorununun 24 Haziran'da Brüksel'de yapılacak görüşmede yeniden masaya yatırılacağını aktaran Vucic, cesaretinin kırıldığını, ancak Sırp halkının çıkarları için mücadele edeceğini ifade etti. Vucic, Kosova ile Sırbistan arasında geçmişte çatışmalar yaşandığını anımsatarak, "İki tarafın da ölülerine saygı gösterilerek, gelecek için yeni bir sayfa açılmalı." değerlendirmesinde bulundu. Belgrad 'daki temasları kapsamında Başbakan Ana Brnabic ile görüşecek olan Radev, yarın da Sırp mevkidaşı ile Bulgaristan'ın eski komünist lideri Georgi Dimitrov'un adını taşıyan Bulgaristan sınırındaki Dimitrovgrad şehrini ziyaret edecek.