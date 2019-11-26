Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Bülent Uygun: 'Formanın hakkını vermeyenin bu takımda yeri yoktur'

Bülent Uygun: 'Formanın hakkını vermeyenin bu takımda yeri yoktur'

Bülent Uygun'un açıklamaları

- Bülent Uygun: "Formanın hakkını vermeyenin bu takımda yeri yoktur" KAYSERİ

İstikbal Devre Arası Tarım Büyük Ada Rektör 


- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor'da formanın hakkını vermeyen kim olursa olsun kadro dışı kalacağını söyledi.

Ligin 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulunan İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan Beşiktaş ile oynuyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor ve deplasmandayız. Malum sorunlarımız var. Sorunlar her takımda her şartta oluşuyor. Mühim olan futbol karakteriniz, futbol anlayışınız, giydiğiniz o formanın şerefine onuruna yakışır şekilde sahada vereceğiniz mücadeledir. Önemli olan kişiler değil, isimler değil, formayı sırtına giyip sahada alın terini sonuna kadar dökenlerle, sahada futbolunu oynamaktır. Orada Kayserispor'a yakışır bir şekilde mücadele vereceğiz. Elimizdeki kadromuzla, gereken futbol anlayışımızı, bu formayı layıkıyla taşıyacağına inandığımızın futbolcularla mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.
"Formanın hakkını vermeyenin takımda yeri yoktur" Uygun, her oyuncusunun forma için mücadele etmesi gerektiğini ifade ederk, "Türkiye çapında Squad sistemi kuracağız. Kayserisporumuzun bu şerefli, onurlu, büyük formasını giyecek, taraftarına layık olacak bütün gençleri bulup inşallah Kayserispor'a kazandırmak istiyoruz. Bu formaya yakışmadığınız, o mücadeleyi vermediğiniz zaman, kim olursanız ol, ismin hiç vasfı yok, kimse Kayserispor formasından, armasından önemli değildir. Bizim için değişilmez olan armamız ve taraftarımızdır. Dolayısıyla onlara yakışacak şekilde hareket etmeyen her kim olursa olsun bir daha bu takımda yeri olmaz. Kaç milyon Avro alırsan al hiç fark etmez. Yüreğini, adamlığını, kendi performansını buraya vermeyeceksen zaten bizimle olma ihtimalin yok. Bundan sonraki süreçte de kim dediklerimizi yapmazsa ona göre gereğini almaya devam edeceğiz. Devre arasına kadarki süreçte kim formayı hak ediyorsa ona vereceğiz. Sonra devre arasında da gereken yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı