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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Bülent Ersoy’un sağlık duruma ilişkin açıklama

Bülent Ersoy’un sağlık duruma ilişkin açıklama

doktorun açıklamaları

Domuz Gribi A Haber Basın Açıklaması Ara Transfer Baş Dönmesi 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında doktorları basın açıklaması yaptı. Ersoy'un üriner sistem enfeksiyonu (idrar yolu iltihabı) teşhisi konulduğunu ve durumun iyi olduğu belirtildi. İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO'su Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, Bülent Ersoy’un 4 gün önce hastaneye bulantı, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile geldiğini söyledi.

Dr. Turhan, “Yaptığımız testler sonucunda üriner enfeksiyon ( idrar yolları iltihabı) tespit ettik ve tedavisine başladık. Bülent hanımın genel durumunu gayet iyi durumda” ifadelerini kullandı. “Domuz gribi söylentileri yalan” Grip testleri yapıldığı ve herhangi bir grip ile ilgili bağlantısı bulunmadığı belirten Doç. Dr. Turhan domuz gribi söylentilerini yalanladı. Doç. Dr. Turhan, “Bütün problemi idrar yolu enfeksiyonudur. Bülent Hanım'ın tek böbreği ile hayatını sürdürüyor. O böbrekte aynı zamanda taşta mevcut böbreği korumak için ciddi tedaviler yapmak gerekir. Çünkü altında yatan birde idrar yolu enfeksiyonu var. Bu nedenle hastaneye yatırdık ve tedavilerini tamamlamak üzereyiz” dedi.
Basın mensuplarından birisinin “Bülent hanım ne zaman taburcu edilecek?” sorusuna Doç. Dr. Turhan şuan net bir bilginin olmadığını söyledi.

“Herhangi bir hasta başka bir kata transfer edilmedi” Doç. Dr. Turhan, basında yer alan haberlerde “Bülent hanımın katındaki tüm hastaların başka kata alındığı ve katın boşaltıldığı” iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Turhan, “Herhangi bir hasta başka bir kata transfer edilmedi. Bülent Hanım'ın üzüldüğü bir konu olduğunu hastane katındaki hastaların diğer katlara transferi ile ilgili basında haberler çıktı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bülent Hanım kendi VİP katımıza alındı ve orada tedavisi sürdürülüyor” dedi.

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