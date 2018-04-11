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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bülent Ersoy taburcu oldu

Bülent Ersoy taburcu oldu

Hastaneden çıkışı ve araca binişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Grip 


- Ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Türk sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak İstanbul Cerrahi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı Osmantan Erkır, instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Bir süredir tedavisi süren Diva’nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı. (MB-
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