Bülent Ersoy taburcu oldu

- Ağır grip teşhisiyle hastaneye kaldırılan Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Türk sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle rahatsızlanarak İstanbul Cerrahi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Popstar 2018 programının yapımcı Osmantan Erkır, instagram hesabından ünlü sanatçının hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Bir süredir tedavisi süren Diva’nın hayranlarına sevindirici haber geldi. Hastanede tedavisi tamamlanan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi. Yakınlarının yardımıyla araca binen Bülent Ersoy hastaneden ayrıldı. (MB-