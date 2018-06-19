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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bülent Ersoy, Bodrum sokaklarını motorla turladı Haberi

Bülent Ersoy, Bodrum sokaklarını motorla turladı Haberi

Bülent Ersoy'un motora binişi

Yarış Sempatik Adala 

-Motorla bağırarak turladı
-Ersoy kısa röportaj
-Motora binip gidişi

( MUĞLA ) - Bülent Ersoy Bodrum sokaklarını inletti - Bülent Ersoy motosiklete bindi MUĞLA

- Ünlü sanatçı Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Motosiklete binerek çığlık çığlığa Bodrum çarşında turlayan Ersoy'u gören tatilciler ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Türkiyenin Divası Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Bodrum çarşısında arkadaşı Serpil Benay'ı ziyaret eden Diva, dostlarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından motosiklete binen Ersoy, Bodrum çarşısını motosikletle turladı. Motosiklete çığlık atarak gezen ünlü sanatçıyı gören vatandaşlar ve turistler ise şok oldu. Divayı motosiklet üstünde görenler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Motosiklette çocuklar gibi eğlenen Ersoy, kahvaltının ardından yeniden motosiklete binerek Bodrum çarşısından ayrıldı. Tekne turuna çıkacak Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy sempatik tavırları ile dikkat çekti. Bir gazetecinin seçim değerlendirmesi yaparmısınız sorusuna kızan Ersoy, "Ben şimdi tekne ile adalara gezmeye gideceğim daha sonra seçimde İstanbul'da oy kullanacağım" dedi.
Ersoy'un neşeli ve keyifli olduğu gözlenirken, makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.
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