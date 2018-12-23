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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Bulduğu patlamamış top mermilerini evine götürdü - ÇANAKKALE

Bulduğu patlamamış top mermilerini evine götürdü - ÇANAKKALE

- Mermilerden detay - Mehmet Taraz'ın röportajı - Mermilerin incelenmesiBulduğu patlamamış top mermilerini evine götürdü - Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde sahilde balık avlayan kişi, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış iki top mermisi buldu - Polisi arayan amatör balıkçının, kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için evine getirdiğini söylediği mermiler, imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldüÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde sahilde balık avlayan kişi tarafından patlamamış iki top mermisi bulundu.Amatör balık avcısı Mehmet Taraz, Çamlık mevkisinde avlandığı sırada sahile yakın noktada iki cisim bulunduğunu fark etti.Cisimlerin top mermisi olduğunu anlayan amatör balıkçı, bunları alarak evine gitti.Taraz'ın durumu polise bildirmesi üzerine eve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha ekipleri geldi.Ekipler, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermilerini alarak imha işlemi için güvenli bölgeye götürdü.Taraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık tutarken bulduğu mermileri kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için evine götürdüğünü söyledi.

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