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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Buldan'da orman yangını - DENİZLİ

Buldan'da orman yangını - DENİZLİ

- Yanan ormanlık alan ve ağaçlar - İtfaiye ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları - Helikopterlerin su boşaltmasıGÜNCELLEME - Denizli 'de orman yangını - Buldan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Bostanyeri Mahallesi Arıklar mevkisindeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına helikopter, 50 orman işçisi ve 20 arazözle müdahale edildi.Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale çalışmalarına, 4 helikopter ile Aydın ve Denizli 'den gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileri de katıldı.
Yangın 5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya da yangın alanına gelerek çalışmaları yakından takip etti.

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