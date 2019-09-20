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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Bulanıkta yol çalışması - MUŞ

Bulanıkta yol çalışması - MUŞ

- Sıcak asfalt serim çalışmasından görüntüler - Köy sakini Abdulbaki Taşdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile röportajBulanık'ta yol çalışmasıMUŞ (AA) - Muş 'un Bulanık ilçesinde köy yollarının asfaltlanması için çalışma başlatıldı.İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışma kapsamında ilçeye bağlı Üçtepe, Gümüşpınar Çaygeldi ve Elmekaya grup köy yolu sıcak asfaltla kaplandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, özellikle huzur ve güven ortamının sağlandığı kırsal köylerde sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.

Terörden arındırılan köylere geri dönüşlerin başladığını anlatan Yentür, "Vatandaş, huzuru, güveni, devletin yatırımının tamamını yerinde bulduğu zaman geri dönüyor. Eğer su, elektrik ve yol yoksa vatandaş oralara gelmez. Ciddi bir şekilde, hizmetlerin en ücra yerlere götürülmesi için çaba sarf ediyoruz." dedi.
Köy sakini Abdulbaki Taşdemir ise köyde birçok hizmetle buluştuklarını ifade ederek, "Allah, devletimizden razı olsun. Eskiden yolumuz çok kötü olduğu için her sene bir araç değiştirmek zorunda kalıyorduk. Şu an yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Devlet bizim için daha ne yapsın." dedi.

Sıcak Asfalt Köy Yolları Yol Çalışması 

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