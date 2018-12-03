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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bulanıklı engelli çocuklar asker oldu

Bulanıklı engelli çocuklar asker oldu

Çocukların giydirilmesi

Engelli Çocuk Öğretmenler Askeri Araç Engelli Aday Engelli Öğrenci 

-Çocukların askeri araçla gitmesi
-Askeri eğitim
-Konuşmalar
-Terhis belgesi dağıtımı
-Detay

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Bulanık ilçesindeki engelli üç çocuk, ‘jandarma engel tanımaz’ sloganıyla bir günlük asker oldular. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Bulanık'taki engelli üç çocuk, Bulanık Asayiş Komando Bölük Komutanlığında 1 günlük temsili askerlik yapmanın heyecanını yaşadı. 3 engelli öğrenci, arkadaşları tarafından eğitim gördükleri Bulanık Ahmed-i Hani Ortaokulundan uğurlandı. Askeri üniformalarını okulda giyen engelliler, askeri araca bindirilerek Asayiş Komando Bölük Komutanlığına getirildi.
Temel askerlik konusunda eğitim alan engelli çocuklar, eğitimden sonra terhis belgelerini aldılar. Bulanık Asayiş Komando Bölük Komutanlığında düzenlenen temsili askerlik törenine Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Asayiş Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Onur Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Polat, özel eğitim öğretmenleri Gamze Tutumeri ve Elif Kervan Kıran katıldı.
Burada konuşan Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, “Bugün aramızda üç özel arkadaşımız var. Ben onlara özel diyorum, engelli demiyorum. Bizler için çok değerliler. Biliyoruz ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu bilinçle hareket etmeliyiz. Jandarma da her zaman bu özel arkadaşlarımıza, özel kardeşlerimize ilgi gösterecektir. Hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz, hepimiz bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bugün arkadaşlarımın da söylediği gibi ‘jandarma engel tanımaz’ diyoruz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardında engellilere terhis belgeleri ve hediyeler dağıtıldı.
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