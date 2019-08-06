Bulanık'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

-Hastane önünden detay



( MUŞ ) MUŞ



- Muş Bulanık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bulanık ilçesine Bağlı Arakonak köyü Muş istikametinden bulanık istikametine gitmekte olan Abdullah Maral (36) yönetimindeki 35 KD 3603 plakalı otomobil, seyir halindeki traktör römorkuna çarptı. Ardından aynı istikametten gelen tır otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada aynı aileden ikisi çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Maral (36), Pınar kapucu Maral (34) Muhammed Eymen Maral (5) ile Fatma Zeynep maral (1) adlı çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Plakaları ve isimleri belirlenemeyen Traktör ve Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

