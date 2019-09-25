Bulanık’ta ayçiçeği hasadı

-Ayçiçeklerinin hasadı

-Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir konuşması

-İşçinin konuşması

-Biçercinin konuşması

-Ayçiçeklerinin serilimi



( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Bulanık ilçesinde ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı. Ayçiçeğinin hasat işlemleri, bir ay boyunca hummalı bir şekilde devam ediyor. Başlarının kuruması ve olgunlaşmasıyla birlikte hasada hazır olan ayçiçekleri için ilçede çiftçiler ve gündelik işçiler yoğun mesai harcıyor. Sabah daha güneş doğmadan ayçiçeği tarlasına gelen gündelikçi işçiler, ayçiçeklerinin baş kısmını tek tek kesmeye başlıyor. Binlerce dönüm arazide akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalarda, kesilen ayçiçeği başlarını biçerdöverle patozlama işleminden geçiriliyor. Biçerdöverle yapılan patozlama işlemlerden sonra çekirdekler traktörlerle köye götürülerek serilen örtülerin üzerinde kurutuluyor. Son halini alan çekirdekler, toptancılara ya da çekirdek fabrikalarına satılmak üzere depolara koyuluyor. Bu sene Bulanık’ta yaklaşık 6 bin dekar alanda ekimi yapılan gıda ve yem sanayisinin önemli ürünü ayçiçeğinden 2 bin ton rekolte beklendiğini dile getiren Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, sezonun üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederek, ilçede ayçiçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için üreticilerin yanında olduklarını ve üreticilere her türlü teknik desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Taşdemir, ayçiçeğinin üreticiler ve Türkiye açısından önemine değinerek, “İnşallah dekar başına 300-350 kilogram ürün alacağımızı tahmin ediyoruz. Tabii ki sulanamayan, kıraç arazilerdeki verim düşüyor, ama iyi bir üretim bekleniyor. Bölge için artık olmazsa olmazların başında ayçiçeği gelmeye başladı.

Yağlı tohumlarda Türkiye, ayçiçeğinde dışa bağımlı. Dışarıdan aldığımız ürünleri ne kadar azaltabilirsek, hem üreticimiz bu işten kazanır hem de ülke ekonomisine ciddi manada fayda sağlanır. Memleketimize, bölgemize hayırlı olsun. Bu sene ekim alanı çoğaldı. İyi bir rekolte de bekliyoruz. Temennim iyi bir sezon geçirmek” dedi.

Hasat döneminde ovaya tüccarların daha gelmediğini söyleyen Taşdemir, “Zaten yeni hasat oluyor. Kesimler yapılıyor, bir yandan temizleniyor. İnşallah Allah hayırla nasiplerimizi verir, emeklerimiz boşa gitmez. İlçemizde de gördüğünüz gibi çok kaliteli ayçiçeği yetiştiriliyor. Yem yağlık, hem de çerezlik çok kaliteli ürünümüz var. Tüccarlarımız kaliteli ürün arıyorlarsa buyursunlar, Bulanık’a gelsinler” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'dan Bulanık ilçesine bağlı Sıradere köyünde ayçiçeği hasadı için gelen Hasan Çapalı da, "Her yıl Urfa'dan buraya ayçiçeği hasadı için geliyoruz. Yaklaşık 40 kişi gelmişiz. Bir ay kalıp işleri bitirip gidiyoruz" dedi.



