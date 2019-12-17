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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı - MUŞ Haberi

Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımı - MUŞ Haberi

- İlçe milli eğitim müdürü konuşması - İş adamı Esat Kara konuşması - Öğrencilere bot ve mont dağıtılması Bulanık'ta 250 öğrenciye mont ve bot yardımıMUŞ (AA) - Bulanık ilçesinde hayırsever iş insanı Esat Kara, ihtiyaç sahibi 250 öğrenciye bot ve mont yardımında bulundu.İş insanı Kara tarafından gönderilen bot ve montlar, Bulanık Adıvar Köyü İlk ve Ortaokulu'nda 250 öğrenciye dağıtıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tuncel, yaptığı açıklamada, yardımlarından dolayı Kara'ya teşekkür ederek, "Çocuklarımız bu kışı daha iyi geçirecek ve üşümeyecekler. İş insanı Kara, yine 250 öğrenciye yardım gönderecek." dedi.
Kara ise herkesin gücü oranında ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.
Öğrenciler ise kendilerine kışlık bot ve mont yardımında bulunan hayırsever Kara'ya teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü 

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