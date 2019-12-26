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26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Buhar makinesi taşıyan tır yola sığmayınca trafik durdu - AMASYA

Buhar makinesi taşıyan tır yola sığmayınca trafik durdu - AMASYA

- Buhar makinesi taşıyan tır - Tırın yoldan geçişinden görüntüler Buhar makinesi taşıyan tır yola sığmayınca trafik durduAMASYA (AA) - Amasya 'da 5 metre genişliğinde ve 25 ton ağırlığındaki buhar makinesini taşıyan tır yola sığmayınca caddede trafik durdu.Trabzon'da çöplerden elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla imal edilen buhar makinesini taşıyan tır, üç gün önce Malatya'dan bu kente doğru yola çıktı.Sabah saatlerinde Amasya 'ya gelen tır, cadde kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle geçemeyince trafik durdu.Trafik polislerinin yolu açmasıyla ilerleyebilen tır yoluna devam etti.

Polis Elektrik Enerjisi 

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