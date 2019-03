Bugün TREDAŞ'ta çalışan kadın yok...Kadınlar gününe özel tatil

-Kadınlardan röp

( TEKİRDAĞ ) - Bugün çalışan kadın yok - TREDAŞ’tan 8 Mart’ta kadın çalışanlarına 1 gün fazladan izin TEKİRDAĞ



- TREDAŞ, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadın personeline bir gün izin hakkı sağladı. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), çalışan kadın personelinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü örnek bir uygulamayla kutladı. TREDAŞ, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşmasını ve günü sadece kendilerine ayırmalarını için kadın personeline bu yıl için fazladan bir gün izin hakkı sağladı. TREDAŞ, çalışan kadın personelinin izinlerini tercih ettikleri güne göre 8 veya 11 Mart tarihlerinde kullanabileceklerini bildirdi. Şirkette Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların sadece 8 Mart’ta değil her zaman el üstünde tutulması gerektiğini söyleyerek, şirket olarak kadınlara çok değer verdiklerini söyledi.



Akgün, "Kadınlar bizim baş tacımız. Şirketimizde de aynı mantıkla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadın çalışanlarımıza yönelik bir günlük idari izin kararı verdik. Bu kapsamda kadın çalışanlarımız 8 Mart’ta dileyenler de 11 Mart pazartesi günleri izinlerini kullanabilecekler. Bu kapsamda şirketimizde bu haktan faydalanacak kadın sayısı 200’ü buldu. 200 kadın çalışanımız izinlerini diledikleri günde kullanabilecekler" dedi.

Şirket çalışanı kadınlardan Şevkiye Yaldız da, "Kendime ve özellikle çocuğuma ayırabileceğim bir gün bize hediye edilmiş olduğu için çok mutluyum. Şirketimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok teşekkür ediyorum" Şirket çalışanı İrem Norluoğlu ise, "Şirketimizi kadınlara yönelik uygulamalar gerçekleştiriyor. Bunlarda bir tanesi de izin uygulaması. Şirketimizin kadın çalışanları bundan oldukça mutlu ben de dahil olmak üzere. Bu uygulamanın içinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Şirketimize bu izin için çok teşekkür ediyorum. Kadınlar Günü'nün mesaj veya çiçekle kutlanmasının yanı sıra kendilerine vakit ayırabilecekleri bir gün sunulması bence oldukça mutluluk verici" şeklinde konuştu.