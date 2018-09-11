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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Bugün linç girişiminden kurtulmuştu, geçen hafta yine kız kaçırmak isterken böyle yakalanmış Haberi

Bugün linç girişiminden kurtulmuştu, geçen hafta yine kız kaçırmak isterken böyle yakalanmış Haberi

Şahsın vatandaşlarca yakalanması

Sosyal Medya Kız Kaçırma Taciz İddiası Kız Çocuğu Linç Girişimi 

-Polisin beklenmesi

( BATMAN )- Batman’da bugün taciz iddiasıyla linç edilmek istenen Afgan şahsın haftasonu da başka bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü- Şahsın, vatandaşlarca yakalanıp darp edildikten sonra polise teslim edildiği öğrenildi BATMAN

- Batman'da 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla linç edilmek istenen Afgan şahsın, geçtiğimiz hafta sonu da bir kız çocuğunu kaçırmak isterken vatandaşlar tarafından yakalandığı belirtildi. Polise teslim edilen şahsın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.Olay, Batman merkez Kültür Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 29 yaşındaki Afgan uyruklu N.G. adlı şahıs, parkta oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Durumu öğrenen çevredeki vatandaşlar, tekme tokat saldırdıkları şahsı linç etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şahsı güçlükle vatandaşlardan kurtardı. Şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla, polis nezaretinde Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kız çocuğunu kaçırmaya çalışmış Olayla ilgili çalışma başlatılırken, Afgan uyruklu N.G. adlı şahsın, cumartesi günü de Hürriyet Mahallesi’nde küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Kız çocuğunun çığlıkları üzerine vatandaşların durumu fark ederek, N.G.’yi önce darp ettiği, daha sonra ise polise teslim ettiği belirtildi. Ancak şahsın, bir süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Şahsın, vatandaşlarca yakalandığı görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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