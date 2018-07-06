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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Buğday ve arpa ekili alanda yangın - TUNCELİ

Buğday ve arpa ekili alanda yangın - TUNCELİ

- İtfaiye, belediye ve Orman İşletme ekiplerinin ekili alandaki yangına müdahalesi - Jandarma görevlilerinin alanda zırhlı araçla devriyesi - Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya'nın konuşması - Köylülerin konuşması - Ekiplerin tarlada soğutma çalışması yapması - Yanan tarlalarda leyleklerin yürümesi Tunceli 'de buğday ve arpa ekili alanda yangın - Merkeze bağlı Böğürtlen köyündeki yangında 100 dönüm tahıl ekili tarla zarar gördüTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de bir köyünde çıkan yangında 100 dönüm buğday ve arpa ekili alanda zarar oluştu.Merkeze bağlı Böğürtlen köyünde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Tunceli ve Mazgirt belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve jandarma görevlileri sevk edildi.Yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık bir saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı. Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Kaya, gazetecilere, köylülerin, yangının ekili alan içindeki elektrik direğindeki trafodan çıktığını kendisine aktardığını söyledi.

Yangına müdahale edilmesi için itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:"Köylülerimizin, askerimizin, jandarmamızın da büyük desteğiyle yangını kontrol altına aldık. Ancak şu anda buğday ve arpa ekili 100 dönüm alanın yandığını tespit ettik. Ekiplerimiz gerekli tespiti yapacaklar ve tutanak tutacaklar. Gerekli desteği üreticimize sağlayacağız. Çok şükür ki can kaybı yok. Alevler çevredeki meyve bahçelerine sıçramadan gerekli önlemler kısa sürede alındı. Fazla bir zayiatımız yok çok şükür."

Zırhlı Araç Jandarma Elektrik Direği Yangına Müdahale Trol 

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