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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Buğday silosunda feci ölüm

Buğday silosunda feci ölüm

Olay yerinden görüntüler

Fabrika Tahkikat Gesi Sağlık Ekipleri 

-İşçinin fotoğrafı

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir un fabrikasının buğday silosuna düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Bursa İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 1. cadde üzerinde faaliyet gösteren un fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Nedim Hüseyinoğlu, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek, buğday yığınının içine düştü. Talihsiz işçi çırpındıkça batmaya başladı.
Bağırarak yardım istemesine rağmen işçinin sesini duyan olmadı. Çırpınarak buğday yığınının içine batan işçi hayatını kaybetti. Bire süre sonra siloya çıkan işçinin arkadaşları, buğday yığınlarının üzerinde kalan iki insan elini görünce şoku yaşadılar. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekipleri işçinin öldüğü tespit ederken, itfaiye ekipleri, silo içindeki işçinin cansız bedenini çıkarmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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