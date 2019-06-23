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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Buğday hasadı başladı - TEKİRDAĞ

Buğday hasadı başladı - TEKİRDAĞ

- Buğday tarlasından detay - Buğday hasadından detay - Buğdayın traktöre dökülmesi - Çiftçi Ünal İncehasan ile röportaj Tekirdağ 'da buğday hasadı başladı - Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı: - "Geçen yıla göre bu yıl verimler daha güzel. Yağmurlar çiftçinin istediği miktarda yağınca ürünlerin verimi de güzel oldu. Bu yıl buğday, üreticiyi memnun edecek"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da kent genelinde buğday hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı.
Üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını alırken, yaklaşık 300 bin dekar alanda başlayan buğday hasadı 20 gün sürecek.Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, buğday hasadının başladığını ve bu yıl verimin arzu ettikleri düzeyde olduğunu söyledi.

Saygı, Tekirdağ 'da 300 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını ifade ederek, "Geçen yıla göre bu yıl verimler daha güzel. Yağmurlar çiftçinin istediği miktarda yağınca ürünlerin verimi de güzel oldu. Bu yıl buğday, üreticiyi memnun edecek. Üreticiler emeklerinin karşılığını alacak. Bütün çiftçilerimize verimli bir sezon diliyoruz." dedi.
Çiftçi Ünal İncehasan da buğdayın bu yıl çiftçinin yüzünü güldüreceğini dile getirdi.Trakya'da bu yıl buğday için verimli bir yıl olacağını ifade eden İncehasan, "Buğday hasadı ilimizde başladı.
Buğday verimleri çiftçilerin beklediği gibi. Buğdayın cinsine ve yerin durumuna göre dönümde 500 - 600 kilo buğday bekliyoruz. Buğday fiyatları da açıklanmıştı zaten çiftçiler fiyatlardan da memnun. Buğdayın rekoltesi de diğer yıla göre gayet iyi. Çiftçiler için 10 - 15 gün yoğun geçecek. " diye konuştu.

Asad Muhabir Erimli 

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