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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Buğday hasadı başladı - TEKİRDAĞ

Buğday hasadı başladı - TEKİRDAĞ



- Tarladan detay - Biçerdöver biçerken genel detay görüntü - Çiftçi Kadir Özdemir ile röportaj - Hasat yapan Ünal İncehasan ile röportaj Tekirdağ 'da buğday hasadı başladı - Bu yıl erken başlayan toplam 330 bin dekar alanda ekilen buğdayın hasadı, 20 gün sürecek - Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı: - "Geçen yıla göre bu yıl verimler biraz düşük. Ama üreticimiz çok üzecek kadar bir düşüş yok. Havaların güzel gitmesi halinde buğday hasadı 20 gün içerisinde biter"TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da bu yıl erken başlayan kent genelinde toplam 330 bin dekar alanda ekili buğdayın hasadı, 20 gün devam edecek.Üreticiler, başta Tekirdağ , Edirne ve Kırklareli olmak üzere 330 bin dekara ekilen buğdaydan güzel hava koşulları dolayısıyla emeklerinin karşılığını alırken, ürünlerinin hasadını sürdürüyor.Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde haziran ayının sonunda yapılması planlanan hasadın 10 gün erken başladığını ve bu yıl verimin arzu ettikleri düzeyde olmadığını söyledi.

Saygı, Tekirdağ 'da 330 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını ifade ederek, "Geçen yıla göre bu yıl verimler biraz düşük. Ama üreticimiz çok üzecek kadar bir düşüş yok. Havaların güzel gitmesi halinde buğday hasadı 20 gün içerisinde biter."dedi.
Çiftçi Kadir Özdemir, buğday veriminin düşük olduğunu belirterek, "Havalardan dolayı hasat erken başladı.
Bu yıl dönüm başına 450 - 500 kilogram buğday düşüyor. Geçen yıla göre verimlerde bölge olarak her yerde düşüş var. Emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Buna da şükür diyoruz." diye konuştu.
Biçerdöverle hasat yapan Ünal İncehasan da yağışların geç düşmesi nedeniyle buğdayın erken olgunlaşmasının hasadı öne çektiğini dile getirdi.İncehasan, dönüm başına 400 - 500 kilogram buğday aldığını aktararak, "Geçen yıla göre 15 gün erken biçmeye başladık. Yağmur olmadığı takdirde hasadımız 20 gün içerisinde biter. Çiftçiler için bugünler çok yoğun geçiyor. Geçen yıl verim de rekolte de çok iyiydi ama bu yıl biçtiğimiz buğdaya bakarsak verimde kalite de düştü. En iyi bakılan tarlada bile verim geçen yıl ki verimin yanına yaklaşamıyor." ifadelerini kullandı.

Asad Muhabir Haziran Ayı 

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