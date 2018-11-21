Buğarbaşı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor - MERSİN

: - Buğarbaşı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor - Şelaleden görüntüler - Dere Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Oduncu ile röportajBuğarbaşı Şelalesi keşfedilmeyi bekliyorMERSİN (AA) - Mut ilçesinde bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Buğarbaşı Şelalesi, keşfedilmeyi bekliyor.İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Dere Mahallesi'nde yer alan şelale, kanyon içine gizlenmiş doğal yapısıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.Mut'ta ikinci bir Yerköprü olmaya aday gösterilen doğa harikası şelalenin, turizme kazandırılması bekleniyor.Dere Mahallesi'nde çiftçilik yapan İbrahim Oduncu (60), yaptığı açıklamada, şelalenin Mut'un görülmesi gereken yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Şelalenin yolu olmadığı için çoğu kimsenin burayı bilmediğini belirten Oduncu, "Şelale çevresinde bağımız bahçemiz var. O yüzden sadece biz biliyoruz. Buraya piknik ve mesire alanı yapılmasını ve çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Burayı Mersin turizmine kazandırabiliriz." dedi.