Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Büfeden 700 lira ve sigara çaldı, elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti

Büfeden 700 lira ve sigara çaldı, elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam etti

- Hırsızlık anı

Hırsızlık Zanlısı Cezai Ehliyet Güvenlik Kamerası Sigara Hırsız 

-- Eşref B.'nin büfeye girmesi
-- Hırsızlık yapması
-- Camdan çıkması
-- Poşetlerini alıp yoluna devam etmesi

( ZONGULDAK ) -- Cezai ehliyeti bulunmayan gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında ZONGULDAK

- Zonguldak’ta camından girdiği büfeden para ile sigara çalan gencin hırsızlık yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak Belediyesi Özel Halk Otobüsü duraklarında bulunan büfede yaşandı. Daha önce girdiği kuaförden çaldığı radyoya pil bulabilmek için elektrik firmasına girerek hırsızlık yapan genç, ikinci hırsızlık olayında da bir marketten çaldığı yiyecekleri girdiği başka bir markete taşımıştı. Cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen Eşref B.; bu kez de camından girdiği büfeden 700 lira bozuk para ile sigara çaldı. Girdiği dükkanın camından çıkan hırsızlık zanlısının işyerinin önünde bıraktığı poşetlerini ve sehpayı alarak rahatlıkla yoluna devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Eşref B.; önceki hırsızlık olayları sebebiyle gözaltına alınmış cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. (OA
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı