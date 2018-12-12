Büfedeki uyuşturucu narkotik köpeği Fırtına'ya kapıldı Haberi

-Fırtına'nın rafları araması

-Şahısların adliyeye sevk edilmesi



( BURSA )- Büfe rafına gizli bölme açıp uyuşturucu gizlediler BURSA



- Bursa narkotik polisi bir büfeye baskın yaptı. Baskında raflara açılan gizli bölmelere gizlenen uyuşturucu madde narkotik köpeği Fırtına tarafından bulundu. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir büfede uyuşturucu satıldığını dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu büfeye baskın düzenledi.

Baskına eğitimli narkotik köpeği Fırtına da katıldı.

Büfede arama yapan ekipler iş yeri sahibinin tüm çabalarına rağmen ikna olmadı. Narkotik polisi yaptığı aramanın ardından Fırtına'yla büfede detaylı arama yaptı. Fırtına büfenin raflarına tepki verince ekipler rafları yeniden kontrol etti. Rafların yanlarına gizli bölme açıldığını fark eden narkotik polisi bölmeleri açarak içine gizlenen uyuşturucuyu çıkardı. Baskında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 24 gram metamfetamin, uyuşturucu malzemesi paketlemede kullanılan çok miktarda aparat, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeği ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Baskında büfe sahipleri A.Ç. ve T.P. gözaltına alındı. 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

