Büfedeki telefonlar, kripto asker FETÖ'cüleri çözdü

-Zanlıların adli tıpa getirilmesi

-Zanlıların adli tıptan çıkartılması

-Aracın gitmesi

-Adli tıp detay görüntüleri



( ADANA -HD) - Adana'da ‘FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik yapılan ve 39 çoğu muvazzaf askerin tutuklandığı operasyonda polisin Adana'daki büfe telefonlarını mercek altına alıp kripto asker FETÖ'cüleri ortaya çıkardığı öğrenildi ADANA



- Adana'da ‘FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik olarak, yapılan ve 39 çoğu muvazzaf askerin tutuklandığı operasyonda polisin Adana'daki büfe telefonlarını mercek altına alıp kripto asker FETÖ'cüleri ortaya çıkardığı öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda çoğu muvazzaf asker 40 kişi gözaltına alındı. Adana’da başta İncirlik Hava Üssü olmak üzere kentteki kritik askeri birliklerde görev yaptıktan sonra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, İzmir ve Afyon gibi kentlere atamaları gerçekleştirilen 40 zanlıdan 6’sından 3'ünün meslekten ihraç edildiği, 3'ünün ise istifa ederek başka kurumlara geçtiği öğrenildi. Şüphelilerden 20’si jandarma, 12’si havacı, 6’sı deniz, 2’sinin de istihbaratçı olduğu; ordu içerisinde de 2’sinin teğmen, 7’sinin uzman çavuş, 31’inin de astsubay olarak görev yaptıkları tespit edildi. Büfedeki telefonlar ele verdi Adana polisi askerdeki kripto FETÖ'cüleri çözmek için Adana'daki bütün büfelerdeki ankesörlü telefonları inceleme altına aldı. Asker yapılanması ByLock ve diğer iletişim araçlarını kullanmadığı için polis yaptığı araştırmada zanlıların 4'er kişiden bir imamın sorumlu olduğunu bunlarla da büfelerdeki telefonlardan aranıp yüz yüze görüştükleri bunun dışında görüşme yapmadıklarını saptadı. Polis bu nedenle Adana'd,ki yaklaşık 50 büfe telefonu incelemeye alındı. Yapılan incelemede asker olan 40 kişinin bu büfelerden ardışık şekilde arandığı saptandı. Bu saptama yapıldıktan sonra zanlılar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 40 kişiden 39’u tutuklanırken, biri de ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların gerek emniyette verdikleri ifadelerde, gerekse de polisin yürüttüğü soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre, örgütün fakir, ancak zeki ve gelecek vaat eden çocukları, henüz ortaokul çağlarında keşfedip, onları ders çalışma bahanesiyle ağlarına düşürerek, örgüt saflarına çektiği ortaya çıktı. Söz konusu çocukları örgütle bağlantısı olan okul ve dershaneler yerine evde özel öğretmenler aracılığıyla eğitim veren örgütün, onları askeri liselere yönlendirip, askeri okullara giriş ve ordu içindeki atamalarda da şifreli bir konuşmayı tercih ettiği belirlendi. Buna göre mülakatı yapan kişinin, “Senin ağabeyin var mı?” sorusuna öğrenci ya da askerin, “Evet benim öz be öz bir ağabeyim var” yanıtını vererek, aralarında şifreli bir konuşma yaptıkları da tespit edildi. Proje örgütün, özel olarak yetiştirip, TSK içine sızan askerlerin deşifre olmaması için onlara; ‘yer altına girin’ talimatı verdiği de belirlendi. Bu isimlerin de örgüte ait gazete ve dergilere abone olmalarının yasaklandığı, dikkat çekmemeleri için ‘ima yolu ile namaz’ kılmaları istendiği, hatta sırf gizlenmek için bekar olanların kendilerine 2-3 sevgili yapıp, eğlence mekanlarında alkol aldıkları da belirlendi. Adana polisinin gerçekleştirdiği operasyonda adı geçmeyen ve örgütle henüz bağlantısı tespit edilemeyen ve TSK içinde ‘astsubay’ olarak görev yapan M.E. adlı bir muvazzaf askerin de Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gelip teslim olarak, kendini deşifre ettiği öğrenildi. M.E.’nin, eşiyle örgütün yönlendirmesiyle ‘katalog evlilik’ yaptığını itiraf ettiği ve bazı önemli isimleri verdiği öğrenildi.

