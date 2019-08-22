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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkardı

Büfede ele geçirilen kaçak alkol, alkol imalathanesini ortaya çıkardı

Operasyondan görüntüler

Kaçak İmalathane Kaçakçılık Kaçak Alkol Alkol Satışı 

-Ele geçirilen alkollerden görüntüler
-Şahsın adliyeye sevk edilmesi
-Mühürlenen imalathaneden görüntüler

( KOCAELİ )- Şahsın kurduğu imalathanede yaklaşık 800 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi- Gözaltına alınan büfe işletmecisi adliyeye sevk edildi KOCAELİ

- Kocaeli’de kurduğu imalathanede ürettiği sahte alkol ve temin ettiği alkolleri tekel büfesinde sattığı iddiası ile düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Yapılan operasyonda yaklaşık 800 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde M.A. isimli bir şahsın İzmit ilçesinde bulunan tekel büfesinde sahte alkol satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından belirlenen büfeye operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol sattığı belirlenen M.A. gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadesinde elde edilen bilgiler neticesinde Derince ve Kandıra ilçelerinde tespiti yapılan 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi’nde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi. Yapılan operasyonda yaklaşık 800 litre kaçak alkol ele geçirildi İmalathanede yapılan aramalarda 1 adet alkol yapımında kullanılan üzerinde Rezistans bağlı fıçı, 1 adet alkol yapımında kullanılan fıçı, 1 adet alkol damıtma borusu, 4 adet alkol metre, 4 adet alkol imalatında kullanılan plastik varil, 20 litre etil alkol ile piyasaya sürmek üzere imal edilmiş 733 litre sahte alkol ve 45 litre kaçak alkol ele geçirildi. Sahte ve kaçak alkollerin ele geçirildiği imalathane ekiplerce mühürlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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