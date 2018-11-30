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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
BUENOS AIRES) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Tarafından Karşılandı

BUENOS AIRES) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Tarafından Karşılandı

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-Erdoğan2ın gelişi
-Erdoğan’ın Arjantin Devlet Başkanı tarafından karşılanması
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( BUENOS AIRES ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı tarafından karşılandı BUENOS AIRES

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerinin bir araya geldiği G20 Zirvesi’nin yapılacağı alanda Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından karşılandı. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa Birliği’nin katıldığı G20 Zirvesi Arjantin’de başlıyor. G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu’na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından karşılandı. Erdoğan, karşılamanın ardından daha sonra zirvenin yapılacağı salona geçti. Kaynak: İHA
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