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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bucalı minikler ilk kez toprakla buluştu

Bucalı minikler ilk kez toprakla buluştu

-Etkinlikten detaylar

Tarım Göreme Kullar Öğrenciler Hobi Bahçesi 

--Genel detaylar

( İZMİR )- Buca'da minikler toprakla buluştu, bitkileri koklayarak tanıdı İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde, betonlaşan kentte fırsat bulamayan minikler ilk kez fide dikme tecrübesi yaşadı. Bitkileri dokunarak ve koklayarak tanıyan minikler, toprakla doyasıya oynadı. Yeşil bir kent oluşturmak ve tarımsal üretimi arttırmak için toplumun her kesiminde çevre bilincinin oluşmasını hedefleyen Buca Belediyesi, ilköğretim öğrencilerini toprakla buluşturdu. Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tarım Atölyesi etkinliği kapsamında, ilköğretim 2’nci sınıf öğrencilerine teker teker fide ekim eğitimi verildi.
Betonlaşan kent yaşantısının içinde daha önce tecrübe etme fırsatı bulamadıkları bitki ekimi ve toprak işleme faaliyetine yoğun ilgi gösteren çocuklar, unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Atölye kapsamında ilk olarak pilot okul seçilen Şerif Tikveşli İlköğretim Okulu, Cengiz Sani İlköğretim Okulu ve Tuğsavul İlköğretim Okulu öğrencileriyle çalışmaya başlandı. Önce bitkileri kokladılar Okullarda oluşturulan hobi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak; lavanta, mercanköşk, çilek, biberiye, zeytin, kekik gibi bitkiler öğrencilere tanıtıldı. Çocukların bitkileri daha iyi hissedebilmeleri için fidelerin dikim işlemini gerçekleştirmeden önce teker teker bitkileri koklatıp, köklerine, yapraklarına ve toprağa dokundurularak yeşil sevgisi aşılandı. Daha sonra ellerine kürekleri alan çocukların birçoğu hayatında ilk defa toprağa fide dikme tecrübesi yaşadı. En çok ilgi gören fide ise çocukların meyvesini birçok yerde görmesine rağmen ilk defa fidesini gördüğü çilek oldu. Etkinliğin ardından ise çocuklara kuru üzüm, kitap ve Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç tarafından imzalı isme özel tarım karnesi hediye edildi. Yıl boyu farklı öğrencilerle devam edecek çalışmalara öğrenci velileri ise tam not verdi. Şerif Tikveşli İlköğretim Okulunun 2-C Sınıf Annesi Hanife Dağ, etkinliğe başta gelmek istemediğini; fakat görünce çok memnun olduğunu ifade ederek, "Çocukların bu şekilde bitkileri tanıması, taşlaşmış bir ortamda doğru düzgün bir ağaç göremediği ortamda çok güzel oldu. Alanımız maalesef yetersiz. Çocuklarımız, köy yaşantısında olduğu gibi domatesi, patlıcanı, biberi bu tarz meyveleri sebzeleri tanıyamıyor mesela. Çalışmadan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Yeşil bir çevre için öncelikle yeşil bilincin oluşması gerektiğini ifade eden Başkan Kılıç da, "Kentimizin merkezinde maalesef betonlaşma yoğunluğu çok fazla. Çocuklarımızın büyük bir bölümü toprağa dokunmadan, bir fidana can suyu vermeden büyüyor. Biz belediye olarak ne kadar yeşillendirsek de her şeyden önemlisi çevreyi, doğayı korumaktır. En yeşil proje, çevreye duyarlı yarınları yetiştirmektir. Her geçen gün kirlenen dünyamızı, bir bitkinin köküne, yapraklarına dokunan, sevgisiyle toprağa eken ve büyüten bir çocuklar kurtaracaktır" diye konuştu.

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