Buca'da orman yangını Haberi

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( İZMİR -2) İZMİR
- İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla’dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
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