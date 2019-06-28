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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Buca'da orman yangını Haberi

Buca'da orman yangını Haberi

Ormandan görüntü

Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter Yükselen 

-ekiplerden görüntü
-yükselene dumanlardan görüntü
-detaylar

( İZMİR -2) İZMİR

- İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 5 helikopter ve 12 arazöz ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Balıkesir ve Muğla’dan da helikopterlerin sevk edildiği öğrenildi.
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