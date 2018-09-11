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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Buca Belediyesi'nden Atatürk Maskı'nın yanına Atatürk Eğitim Atölyesi İzle

Buca Belediyesi'nden Atatürk Maskı'nın yanına Atatürk Eğitim Atölyesi İzle

konuşmalar

Atmosfer Açılış Töreni Kütüphane Kader Cesar 

-detaylar
-atölyeden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in simgeleri arasında yer alan Türkiye’nin en büyük, dünyanın 10. büyük rölyef maskı olan Atatürk Maskı’nın bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Buca Belediyesi, maskın hemen altında, içerisinde kütüphane, sergi ve eğitim bölümlerinin yer aldığı Atatürk Eğitim Atölyesi açtı. Buca Belediyesi, Yeşildere sırtlarında tüm İzmir’i kucaklayan Atatürk Maskı’nın 160 gün süren bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp tüm ihtişamıyla İzmirlilerle buluştururken, Atatürk Eğitim Atölyesini de hizmete soktu. Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşatıp, gelecek kuşaklara hem görsel hem de tematik ögelerle aktarmak için düzenlenen atölyenin açılış törenine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Prof. Süheyl Batum, ADD Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız, Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Şükrü Karaca, meclis üyeleri ve yüzlerce İzmirli katıldı.
Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Şükrü Karaca, eser yapmak kadar eseri gelecek nesillere ulaştırabilmenin de çok önemli bir vazife olduğu vurgulayarak, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederken, ADD Buca Şube Başkanı Yılmaz Yıldız tüm ADD şubelerine seslenerek Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını yaşatacak Atatürk Eğitim Atölyesini İzmir’in gözde mekanı yapmak için el ele verip çalışmalarını istedi. “Taşa toprağa böyle yatırım yapılır” Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum, iş adamlarının son zamanlarda üretime yatırım yapmayıp, taşa toprağa, AVM yapımına yöneldiğini belirterek başladığı konuşmasında, “Taşa toprağa yatırımın o ülkenin kaderinde ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için ben Buca Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Taşa toprağa yatırım yapılır, ama böyle yapılır. Türk milletini bir araya getiren tarih, eğitim ve hukuk gibi üç temel değeri vardır. Atatürk Eğitim Atölyesi’nin bu değerleri yaşatacağına inanıyorum, sizleri tebrik ederim. Bu yaptığınız tesisi tüm Türkiye’ye duyurmak için çok çalışacağız” dedi.
“Gelecek nesillere armağan” Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ise 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlamalarının hemen ardından İzmir’e böylesi bir merkez kazandırmaktan ve Atatürk Maskı’nı ihtişamlı günlerine döndürmekten gurur duyduklarını söyledi.

Maskın tadilat ve bakımının 160 günde tamamlandığını ve 20 yıl boyunca onarıma ihtiyaç duymayacak şekilde düzenlendiğini belirten Başkan Piriştina, maskın hemen altında düzenlenen en değerli eğitim yuvalarından Atatürk Eğitim Atölyesi’nin projelendirme sürecini de şu sözlerle paylaştı; “Atamızın maskı uzaktan bakınca insanı heyecanlandırıyor ama burayı insanlara nasıl biraz daha yakınlaştırırız, 7’den 77’ye bu ruhu nasıl hissettirebiliriz diye düşündük ve Atatürk Eğitim Atölyesini oluşturduk. Atatürk’ün ilke ve inkılâplarını, kurtuluş mücadelemizi, verdiğimiz savaşı, o cesaretli hikayeyi bir de bu maskın içindeki atmosferde alsınlar, hem içlerine sindirsinler, hem de gelecek nesillere aktarsınlar istedik.” “Bundan sonra iş sizlerin” Konuşmasında tüm Atatürkçü düşünceye sahip vatandaşlara da seslenen Başkan Piriştina, “Biz belediye olarak yaptık, bundan sonra burayı yaşatmak, Türkiye’ye duyurmak işi sizlerin. Çocuklarımız gençlerimiz gelsin bu ülke nasıl kazanıldı, destanlar nasıl yazıldı anlasın. Atatürk Eğitim Atölyesi sizleri bekliyor” dedi.
Konuşmaların ardından, Kurtuluş Savaşını anlatan film gösterimleri, tarihe ışık tutan kitapların yer aldığı kütüphane, Kurtuluş Savaşı mücadelesinden kalan tarihi objelerin ve Atatürk’ün resimlerinden oluşan sergi ile kahraman Türk askeri ve kadınlarının tarihi kıyafetlerinin gözler önüne serildiği Atatürk Eğitim Atölyesi, coşkulu törenle hizmete açıldı. (AG-Y)
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