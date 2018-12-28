Bu yıl denetim için 906 kez helikopter havalandı - İSTANBUL
- Helikopterlerden görüntüler - Araç kullanırken telefon kullanan vatandaşın tespit edilmesi - İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2018'de yapılan terör, asayiş ve trafik uygulamalarında görev alan helikopterler, 906 kez havalanarak bin 340 saat havada kaldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünce 2018'de yapılan çalışmalarda, 906 kez havalanan helikopterler, bin 340 saat havada kalarak terör, asayiş ve trafik denetimlerinde görev aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde yapılan uçuşlara ait istatistiki veriler paylaştı.Bu verilere göre, yapılan terör, asayiş ve trafik uygulamalarında görev için 906 kez havalanan helikopterler, bin 340 saat havada kaldı.