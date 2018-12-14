Bu ürünlerin hepsi yüzde 100 yerli malı Haberi

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( BİLECİK -ÖZEL)- Bilecikli kadınlar tamamı el emeği ile yapılan yerli ürünleri sergilediler- AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit;- “Yerli tüketim, milli tüketim, tasarruf ve tutum konularına vurgu yapmak istiyoruz”- Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Necla Türker;- “İsmini Ertuğrulgazi'nin annesi Hayme Ana'dan alan çorba da kermesimizde yer alıyor" BİLECİK



- Bilecikli kadınlar, Türk yapımı mallara yönelik farkındalığa dikkat çekmek ve yerli üretim olan ürünleri kullanmaya teşvik etmek amacıyla tamamı el emeği olan ürünleri sergiledi. AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Yerli Üretir, Milli Tüketir” sloganı ile başlatılan proje kapsamında Bilecikli AK Kadınlar Türk yapımı mallara yönelik farkındalığa dikkat çekmek ve yerli üretim olan ürünleri kullanmaya teşvik etmek amacıyla bir araya geldiler. Her biri el emeği ve yüzde 100 Türk malından yapılmış, Bilecik'e özgü çorbalar, yaprak sarmalar, börekler, pastalar, köy ekmeği, mantı ve el işinden oluşan örgüleri Bilecik haklına sundu. “Tüm Bilecikli hanımları davet ediyoruz” Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi’nde düzenlenen kermeste bir açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, “Bugün Yerli Malı ve Tutum Haftası kapsamında kültür sitesinde hanımlarımızla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Kadın Kolları Genel Merkezimizin talimatlarıyla bu etkinliğimizde kadın girişimlerimizin desteklenmesi, yerli tüketim, milli tüketim, tasarruf ve tutum konularına özellikle vurgu yapmak istiyoruz. Bu nedenle katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Bilecikli hanımları davet ediyoruz” dedi.

“Baharatlarla süslediğimiz güzel bir çorbamızdır” Kermeste satış yapan Kayı Boyu Çiftçi ve Girişimci Kadınlar Dernek Başkanı Necla Türker ise, Bilecik yöresine ait ve adını Osmaneli Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin babaannesi Ertuğrulgazi'nin annesi olan Hayme Ana'dan alan çorbanın da kermes de yer aldığını belirterek, “Bu bizim geleneksel Hayme Ana çorbası dediğimiz genellikle düğünlerimizde pişirdiğimiz çorbadır. İçinde nohut, mantı hamuru ile açıp içine küçük parçalar halinde kesip koyduğumuz, genellikle et suyu kullandığımız, baharatlarla süslediğimiz güzel bir çorbamızdır. Yiyen herkese afiyet olsun” ifadelerini kullandı. “Yapmış olduğumuz ürünler kendi üretimimiz” AK Parti Bilecik Kadın Kolları Üyesi Yaşariye Taş da, “Yapmış olduğumuz ürünler, kendi üretimimiz. Ev ekmeğimiz, ev makarnamız, doğal balımız kendi üretimimiz, üzüm pekmezimiz, çok sayıda satıyoruz. Bugünde sipariş alacağımızı düşünüyorum. Müşterilerimizi bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve değerli eşine yerli üretimlerinden dolayı biz de katkıda bulunmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

