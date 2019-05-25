Bu tarlada herkes kendi çileğini topluyor

-Ramazan Tüzün'den görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Çilek toplayanlar

-Çileklerden görüntüler

-Ramazan Tüzün ile röportaj



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’de çilek tarlasına gelen vatandaşlar kendi topladıkları çilekleri satın alıyor. Altunhisar İlçesinde Çiftçi Ramazan Tüzün, 9 sene önce hobi amaçlı çilek üretimine başladı.

Tüzün'ün 10 dönümlük arazide çilekleri, gelen müşteriler kendi elleriyle toplayarak satın alıyor. Vatandaşların tarlaya girerek istediği gibi çilek topladığını söyleyen Tüzün, "Biz bu işe 9 sene önce hobi amaçlı başlamıştık. Altunhisar’da çilek yetişir mi yetişmez mi tereddüt ederek 500 fide ile başladık. İstediğimiz verimi aldık. Biz burayı büyüttük. Her yıl 30 dönüm dikim yapıyorduk. Bu yıl çocuklarım olmadığı için 10 dönüm dikim yaptım. Vatandaşlarımızın ilgisi mükemmel. Burada herkes kendi eliyle topluyor. Herkes kendi eliyle topladığı zaman yeşili olsun çürüğü olsun veya bozulmuşu olsun almıyor. Elinin sevdiğini ne istiyorsa onu topluyor" dedi.

Vatandaşların bu uygulamadan memnun olduğunu kaydeden Tüzün, "Şimdi artık bize toplatmıyorlar. Herkes kendisi topluyor. 'Biz kendimiz toplamak istiyoruz' diyorlar bizde 'Buyurun' diyoruz ve yerini gösteriyoruz. Kovasını veriyoruz. Kendileri topluyor. Fiyatlarımız 8 lira ile 10 arası deişiyor. Gelen vatandaşlarda pahalıymış demiyor. Kendisi de biliyor piyasanın pahalı olduğunu”

