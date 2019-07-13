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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bu sütunlar asırlardır dönüyor İzle

Bu sütunlar asırlardır dönüyor İzle

Uzun Çarşı noktası cami önü kalabalığı

Mahrem Efes Mahremiyet Kalaba Cami İmamı 

-Camiye giren insanlar
-Caminin tünel girişli kısmı
-İmam Gökoğlu röportajı
-Dönen sütunlar detay ve sütunların döndürülmesi
-İmam Gökoğlu’nun dönen sütunları çevirmesi ve röportaj
-İmam Gökoğlu’nun mihrapta namaz kılması
-Mihrap ve dönen sütunlar
-Cami avlusu

( HATAY -ÖZEL)- Caminin hasar görüp görmediğini belli eden sütunlar 500 yıldır dönüyor HATAY

- Hatay’da, 1400 ila 1500’lü yıllar arasında yapılan Mahremiye Cami’nin içerisinde bulunan döner sütunlar asırlardır dönmeye devam ediyor. Aynı zamanda adıyla mahremiyeti simgeleyen cami, tünel gibi girişiyle dikkat çekiyor. Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı’da bulunan tarihi Mahremiye Camii içerisinde bulunan mihrap bölümündeki döner sütunlar görenlerin dikkatini çekiyor. Asırlara meydan okuyan tarihi Mahremiye Camii'nin mihrap bölümünde bulunan dönen sütunlar hakkında bilgi veren cami imamı Nuh Gökoğlu, “Bu sütunlar bu camiyle birlikte 1400 ile 1500 yılları arasında yapılmıştır. Caminin inşaatıyla beraber bu sütunlar yapılmıştır. Dönen sütunun Türkiye’de ve dünyada bir tek özelliği var, camide oluşan herhangi bir eğilimde veya çökmede bu sütunların dönmediği ve dönmeyeceği söylenir” dedi.
“Mahremiye Camii, üstü minare altı giriş olan nadir camilerden” Tarihi Mahremiye Camii’nin Antakya’da üstü minare altı ise giriş olan 3 camiden biri olduğunu söyleyen imam Gökoğlu, “Mahremiye Cami’nin Uzun Çarşı’dan giriş kısmı tünel gibidir. Çatılı olan yerin üst tarafından da aynı şekilde minaresi olan bir cami girişidir. Antakya ilçesinde 3 tane yerde altından giriş, üstü minare olan cami vardır. Bunlardan birisi de Mahremiye Cami’dir. Ve bu caminin şerefesi dediğimiz yer aynı zamanda çatı ahşaptır. Antakya’daki 3 örnekten bir tanesidir. Mahremiye Cami’nin ikinci bir girişi vardır. O da hana doğru giden taraftır. Mahrem bölgesi denmesi, bazı şeylerin mahremiyet içerisinde kalmasından dolayı, böyle bir plan içerisinde, böyle bir düşünceyle yapılmıştır. Mahremiye Cami’nin bizim tarihimizin en güzel örneklerinden bir tanesi diyebiliriz” dedi.
Dönen sütunlar bölgedeki tek örnek 1400 ila 1500’lü yıllar arasında yapıldığı tahmin edilen Mahremiye Camii’nin minaresinin altındaki taç kapıdan girilerek bir tünel ve on bir basamaklı bir merdivenle şadırvanlı avluya ulaşılır. Camide, harimi örten ahşap çatı ortadaki üç kemer üzerine oturmuştur. Caminin mihrabın iki yanında kendi ekseni etrafında döndürülebilen iki taş sütunları ise bölgede mevcut tek örnektir.
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