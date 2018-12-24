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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bu sucuk döner 30 çeşit baharatla hazırlanıyor İzle

Bu sucuk döner 30 çeşit baharatla hazırlanıyor İzle

Sucuk dönerin kesiminden görüntü

İsaf Beğendik Karahisar Katkı Maddesi Irak 

-sucuk dönerden görüntü
-sucuk döner ustası Mustafa Dağkuşu ile röportaj
-sucuk iskenderin hazırlanışından görüntü
-işletmeden görüntü
-Sucuk iskender yemekte olan müşterilerden görüntü
-işletme sahibi Bekir Demir’in röportajı
-mekandan ve dönerlerden detaylar

( AFYON KARAHİSAR) -- Afyon’un lokumu, kaymağı gibi sucuk döneri de çok revaçta- Günde 70-80 kilogram sucuk tüketilen işletmenin işleri, yaz aylarında gelen misafirlerle daha da artıyor- Kesilen sucuk dönerin davetkâr kokusu iştahları kabartmaya yetiyor- 31 yıllık döner ustası Mustafa Dağkuşu;- "Bu dönerin yapımında kendimize has bazı teknikler var" AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’a özgü lezzetler arasında baş sıraları alan ve içine katılan baharatlarla daha da lezzetlenen sucuk dönere ilgi gün geçtikçe artıyor. Kaymağı, sucuğu ve lokumu ile dünyaya adını duyuran Afyonkarahisar’da yapılan ve 30 çeşit baharat ile özel olarak hazırlanan sucuk döner kendisine hayran bırakıyor. Bir işletmede döner ustası olarak çalışan Mustafa Dağkuşu, sucuk dönerin tıpkı normal et döner gibi kesildiğini ve rağbetin fazla olduğunu belirtti.
Dağkuşu, "Ben 1987 senesinden beri döner kesiyorum. Dönerimiz güzeldir, 30 çeşit baharat üzerinden çalışıyoruz. Kendimize has bazı tekniklerimiz var" dedi.
Kente gelen ve bu lezzeti tadan misafirler de sucuk dönerden memnun kalıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden insanların Afyonkarahisar’a geldiklerinde mutlaka sucuk döneri tattıklarını anlatan işletme sahibi Bekir Demir ise; “1996 yılından beri bu işi yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki Afyon et memleketi. Sucukta da çok iddialıyız Afyon olarak. Biz de düşündük ki sucuğun daha başka nesini yapabiliriz. Dedik ki sucuğun da dönerini yapalım. Özellikle ve özellikle sucuğun iskenderini yaptık. Sucuk dönerimiz yüzde 100 et ve yüzde 100 doğal baharattan oluşuyor. İçerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Dönerimizi tavsiye ederiz. Günde ortalama 70-80 kilogram sucuk döner tüketiyoruz. Afyonumuz geçiş noktası olduğundan, çok misafirimiz geldiğinden yaz aylarında daha da çoğalıyor. Çevre illerden geçenler mutlaka uğrayıp sucuk dönerimizi merak ediyorlar, sucuk iskenderimizi mutlaka tadıyorlar. Çok memnun bir şekilde ayrılıyorlar çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Bizde farklı bir tat farklı bir seçenek olarak sucuk iskenderimizi, sucuk ekmek ve sucuk mangalımızı müşterilerimize sunuyoruz. Kentimize özgü bir lokum gibi, kaymak gibi sucuk dönerimiz de kesinlikle başka bir yerden yenmez" ifadelerini. Öte yandan, sucuk döner kesildikten sonra tepside yağ içerisinde kızarırken ortaya çıkardığı davetkâr kokusu ise iştahları kabartmaya yetiyor. Porsiyonu 28 liradan satılan sucuk dönerin içerisinde tuz, karabiber, kekik, kimyonun yanı sıra 30'a yakın baharat bulunuyor. (ABH-MET-
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