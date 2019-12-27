Bu sese ‘yol’ verin İzle

-112’ye gelen ihbarlardan detaylar

-Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ile röp.

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Eskişehir 112 hızıyla göz dolduruyor- Kent merkezinde sağlık ekiplerinin vakaya ulaşma süresi sadece ‘4 dakika’- Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala:- “Şuanda yüzde 60 civarında gereksiz çağrımız var”- “Eskişehir 112’nin kentsel vakaya ulaşma dakika ortalaması 4 dakika 6 saniyedir”- “Yaklaşık 66 bin vakaya hizmet vermiş bulunmaktayız”- “Bakanlığımız tarafından 10 yeni ambulansın Eskişehir’e verilmesini bekliyoruz” ESKİŞEHİR



- Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri, vakaya ulaşma süresiyle adeta parmak ısırtıyor. Ekipler, yaklaşık yüzde 60’ının asılsız olduğu çağrıların arasından acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insanlara ortalama 4 dakika 6 saniyede ulaşıyor.İnsan sağlığı konusunda en kısa sürede vaka yerine ulaşmaya çalışan, ilk müdahaleyi yapan ve tedavi durumuna göre hastaları sağlık kurumlarına sevk eden Eskişehir 112 Acil Sağlık ekipleri, hızıyla da göz dolduruyor. Kentte, yaklaşık yüzde 60 oranında asılsız ihbar alan İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi personeli, bu çağrılar arasında acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara en yakın 112 istasyonu ekibini sevk ederek hızlı bir hizmet sağlıyor.Yaşanan asılsız çağrılara rağmen, vaka ihbarının alınmasından ortalama 4 dakika 6 saniye sonra olay yerine varan 112 Acil Sağlık ekipleri, adeta standardı belirliyor.“Şuanda yüzde 60 civarında gereksiz çağrımız var”Eskişehir 112’nin 2019 yılı değerlendirmesinde bulunan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, “Bildiğiniz gibi 112 çağrılarının geldiği bir komuta kontrol merkezimiz bulunuyor. Komuta kontrol merkezimizin en önemli problemlerinden birisi, gereksiz çağrılardır. Geçen yıl, bu anlamda 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında basınımızın desteğiyle bu konuda ciddi ilgi çekmiş ve halkımızda duyarlılık oluşturmaya çalışmıştık. Geçen yıla oranla bu yıl, gereksiz çağrı oranında yüzde 7 oranında bir azalma söz konusu. Ancak bu tabii ki yeterli değil. Bunun daha da azalması gerekiyor. Bu konuda kurumlarımızla işbirliği yaparak 2020 yılı içerisinde, gereksiz çağrı konusunda yüzde 10 daha azaltmayı düşünüyoruz. Çünkü şuanda yüzde 60 civarında gereksiz çağrımız var. Bunu çok düşürmemiz gerekiyor. Gereksiz yapılan her çağrıda, gerekli olan bir hastaya ulaşamamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.“Eskişehir 112’nin kentsel vakaya ulaşma dakika ortalaması 4 dakika 6 saniyedir”Eskişehir 112’nin hızına da dikkat çeken Başhekim Pala, “Eskişehir 112’nin kentsel vakaya ulaşma dakika ortalaması 4 dakika 6 saniyedir. Yaklaşık 5 dakikada, Eskişehir ve ilçe merkezlerindeki kırsal olmayan tüm vakalara ulaşabiliyoruz. Bu anlamda kentsel ulaşım oranımız yüzde 96’dır. Kırsalda 30 dakika içerisinde tüm vakalarımıza ulaşabiliyoruz. Bu anlamda ciddi bir başarımız var. Kentsel nüfusumuz yoğun olduğu için kentsel ulaşım bizim için daha kıymetli” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 66 bin vakaya hizmet vermiş bulunmaktayız”Bu yıl hizmet verilen vaka sayısında yüzde 1’lik artış olduğunu da belirten Başhekim Pala, “2018’e oranla, 2019 yılında vaka sayımız yüzde 1 oranında artmış durumda. Bugün itibariyle yaklaşık 66 bin vakaya hizmet vermiş bulunmaktayız. 31 Aralık itibariyle de 67 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. 66 bin vakamızın yüzde 60’ı medikal vakalardan; ev, sokak vakalarından oluşuyor. Yüzde 20’si trafik kazasından oluşuyor. Yani yaklaşık 10 bin vakamız trafik kazası vakasıdır diyebiliriz. Bu süre zarfı içerisinde, Eskişehir 112 2019 yılı içerisinde 5 adet A2 tipi, 3 adet C tipi olmak üzere istasyon sayısını 8 adet arttırmıştır. 34 olan istasyon sayımız 1 Ocak 2020 itibariyle, 35 olacaktır. 35 istasyonumuzla Eskişehir’imize hizmet vermeye devam edeceğiz” diye belirtti.

“10 yeni ambulans bekliyoruz”Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, 2020 hedeflerinden de bahsederek, “2020 yılından itibaren Eskişehir merkezde 4, Çifteler ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 adet A2 tipi 24 saat hizmet veren 112 istasyonu açacağız. Ayrıca yeni ambulanslarımızla Eskişehir halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Ambulans filomuzun yaş ortalamasını gençleştireceğiz, şuanda 5 olan yaş ortalamamız inşallah 4’e kadar düşecek. 10 yeni ambulansın bakanlığımız tarafından Eskişehir’e verilmesini bekliyoruz. Bu arada yaklaşan kış şartları dolayısıyla kar paletli, 4X4 ve diğer özellikli ambulanslarımız da hizmete başlamıştır, halkımızın hizmetindedir” dedi.





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