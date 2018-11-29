Bu servis onlara ücretsiz

-SERVİS ARACI

-ÖĞRENCİLER ARACA BİNERKEN

-ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

-REHBER PERSONELİ RÖPORTAJ

-ARAÇ SAHİBİ ZİYA AHMET BIYIKOĞLU RÖPORTAJ



( ORDU ) ORDU



- Ordu'nun Ünye ilçesinde bir servis şoförü, şehit polis ve askerlerin çocuklarına ücretsiz okul servisi hizmeti veriyor. Ünye'nin Güzel Kale Mahalle Muhtarı olan ve 22 yıldır okul servis taşımacılığı yapan 45 yaşındaki Ziya Ahmet Bıyıkoğlu, "Ülkemizde binlerce şehidimiz varken ben de onlar için ne yapabiliriz diye düşünerek aracımda okula giden şehit çocuklarını ücretsiz götürmeye karar verdim." dedi.

Aracına yazdırdığı, "Şehir çocuklarına servisimiz ücretsizdir. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir" yazısıyla vatandaşların takdirini toplayan Bıyıkoğlu, bu uygulamanın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.



"Hiç bir evladımız sahipsiz değildir" Yazılan yazıyla alakalı tebrik aldığını söyleyen Ziya Ahmet Bıyıkoğlu, "Ülkemizde terör olayları sık sık yer alıyor. Bir akşam televizyonda izlediğim şehit cenazesinde şehidimizin çocuğu ağlıyordu. Ben de o anda duygulandım. Çünkü bu ülkenin hiç bir evladı sahipsiz değildir. Ben de onları sevindirmek, onlar için bir katkıda olması açısından böyle bir uygulama başlattım. İnsanlarımız da bu konuda çok duyarlı. Zaman zaman yollarda bizi durdurarak fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu yazıdan sonra şehit yakınlarından telefon gelmeye başladı.

Servis aracımdaki yazıyı görmüşler. Bizler de kendilerine sonsuz hizmet vereceğimizi söyledik. Şehit ailelilerimize çocuklarınızı ücretsiz olarak biz okula getirebiliriz,dedik. Yazdığımız yazıyla alakalı bizlere teşekkür ettiler. Şu anda ise bizlere ulaşarak bu servisimizden yararlanmak istediklerini söylediler. Hep şunu diyoruz: Onlar için ne yapsak azdır. Yazımızdan sonra ağlayanlar oldu. Çocuklarını servis aracımızda okula gitmesini isteyen ailelerimiz bizleri aradı" diye konuştu.

"İlk gördüğümde ben de şaşırdım" Yazıyı görünce şaşkınlığını gizleyemeyen servis şoförünün rehber personeli Tuğba Karayiğit, 'Ünye'de ilk defa böyle bir yazı gördüğüm için ben de şaşırdım. Şehit ailelerinin önemli olduğunu servis şoförümüz Ziya Ahmet Bıyıkoğlu ifade etmiş. Öğrencilerimizin aileleri çok duygulandı. Görenler fotoğraf çektirmek istiyor. Çoğu kez yolda bizi durdurarak araçla fotoğraf çektirmek isteyenler oldu" şeklinde konuştu.

Velilerin destek olduğu bu uygulamaya öğrenciler de sevindi.

