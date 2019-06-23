Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Bu şelaleleri görenler Trabzon’da olduğuna inanamıyor...Şelaleler havadan görüntülendi İzle

Bu şelaleleri görenler Trabzon’da olduğuna inanamıyor...Şelaleler havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Şelale Gana Derecik 

-Şelalenin görüntüsü
-röportajlar
-Şelaleden detaylar

( TRABZON -ÖZEL)- Hamsiköy’ün şelaleleri sütlacı kadar tanınmıyor TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde sütlacı ile meşhur Hamsiköy’ün şelalelerini ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Zigana Dağı’nın zirvelerindeki karların erimesi ile oluşan Çıralı mahallesindeki şelaleler Hamsiköy’ün sütlacı kadar bilinmiyor. Yöreye sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap turistlerin yöre sakinlerinden öğrenerek gittikleri şelaleleri görenler ise gözlerine inanamıyor. Trabzonlu Haluk ve Gülizar Vardar çifti tavsiye üzerine geldikleri bölgede şelaleleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Burayı ilk gördüğümüzde Trabzon’da böyle bir şelale var mı? diye büyük şaşkınlık yaşadık. Az sayıda kişi var buraya gelen. Henüz tam olarak reklamı yapılmadığı ve bilinmediği için pek gelen yok. Ancak herkesin buraya gelip bu şelaleleri görmelerini isteriz. Gerçekten çok güzel bir doğa ve manzara var” ifadelerini kullandılar. Trabzon şehir merkezine 1 saat mesafedeki Hamsiköy'ün yamaçlarından 3 aşamada birbirine yakın küçük küçük derecikler şeklinde dökülen şelale havadan görüntülenirken, bölgenin tanıtımının yapılması durumunda yoğun turist çekeceği belirtiliyor.
İlgili Foto Galeriler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yakındır tepenize bineceğiz, korkunun ecele faydası yokİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yakındır tepenize bineceğiz, korkunun ecele faydası yok
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Derecik şehidi için taburda mevlit okutulduDerecik şehidi için taburda mevlit okutuldu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı