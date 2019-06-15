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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler...Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler dışarıda stres attı

Bu sefer geç kalmadılar, koşarak geldiler...Öğrenciler içeride ter dökerken, aileler dışarıda stres attı

Üniversite yazısından detay

Güvenlik Kontrolü Kalaba Maraton Alabalık Öğrenciler 

-Üniversite önündeki kalabalıktan detay
-öğrencilerden detay
-öğrencilerin servise binmesinden ve güvenlik aracı ile yetiştirilmesi
-ailelerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Sınav yerlerine erkenden gelen öğrenciler geçtiğimiz yıllarda yaşanan geç kalma olayını yaşamadı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen YKS'nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı.
Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı. Sınava girecek adaylar üniversite girişinde konuşlanan Karabük Belediyesine ait otobüslerle sınavlara girecekleri okullara taşındı. Öğrenciler içerde ter dökerken, aileler dışarda stres attı Karabük Üniversitesi önünde çocuklarını bekleyen ailelerden bazıları dualar edip Kur'an-ı Kerim okurken, bazıları iste çocukları ile birlikte yaşadığı stresi el işi yaparak ve tavla oynayarak atmaya çalıştı. Belediye otobüslerinin bulunmadığı anda ise sınava geç kalmamak için koşturan öğrencileri üniversitenin güvenlik araçları yetiştirdi. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla 10.15'te sınav maratonu başladı.
TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Sınav, 135 dakika sürecek.
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