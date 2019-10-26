Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bu restoranın içinden ağaç geçiyor İzle

Bu restoranın içinden ağaç geçiyor İzle

Restorandan detaylar

Kıyam Irak 

-İşletmecinin açıklamaları

( ARTVİN - ÖZEL)- Asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranın içinden bıraktı ARTVİN

- Artvin’in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti. Şavşat’ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Mete Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi. Arazisinin ortasında bulunan asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayan Çelik, inşaatı yapan ustalarla görüşerek restorana ağacı dahil etti. 20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kalırken, dalları ise çatısından yer alıyor. Asırlık armut ağacının 26 yıldır bu şekilde koruyor İşletme sahibi Mete Cem Çelik, “ Restoran yapacağımız arazimizde asırlık bir armut ağacımız vardı. Ağacı kesmeye kıyamadık ve onu öylece koruduk. Restoranı etrafından çevirip çatıdan çıkarttık, doğal haliyle duruyor” dedi.
Müşteriler yoğun ilgi gösteriyor diyen Çelik, “bu ilgi bizimde hoşumuza gidiyor. Genelde fotoğraf çekiyorlar, enteresan geliyor. İnanamıyorlar, ağacı koruduğumuz için seviniyorlar. Otantik ve güzel göründüğünü söylüyorlar”. Ağacı kesip restoran yapmak kolay Restoranı yapan ustalara bu düşüncemi söylediğimde onlar bana, “ağacı kesip restoranı yapmak kolay ama ağacı koruyarak yapmak birazda zor “ dediler bizde zor olanı tercih ettik. Bu tamamen Artvinliye özgü bir davranış kaç restoranda böyle bir işletme görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı