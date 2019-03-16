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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bu proje sayesinde artık fatura ödemiyor fatura kesiyor

Bu proje sayesinde artık fatura ödemiyor fatura kesiyor

halk eğitim binasının ve panellerin drone görüntüsü

Pons Milli Eğitim Müdürü Elektrik Faturası Halk Eğitim 

-milli eğitim müdürü ile röportaj
-halk eğitim müdürü ile röportaj

( BURSA )- Yaptığı projeyle fatura ödemek yerine para kazanıyor- Halk Eğitim Müdürlüğü elektrik faturası ödemiyor BURSA

- Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde her ay binlerce lira elektrik faturası ödeyen Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM), gerçekleştirdiği projeyle artık elektrikten para kazanacak. Nüfusu 11 bin olan Büyükorhan ilçesinde bulunan her ay ödenen yüksek elektrik faturalarından kurtulmak için proje geliştiren HEM, binanın çatısına elektrik paneli kurarak elektriğini bu panellerden ücretsiz olarak karşılıyor. Bununla da yetinmeyen müdürlük, kullandığı elektrikten artanı da satarak aylık bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor. Yaptıkları projenin Türkiye'ye örnek olmasını istediklerini ifade eden Büyükorhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, "Bu güzel proje herkese ve ilçemize hayırlı olsun. Bu proje sayesinde artık elektrik faturası ödemeyeceğimiz gibi elektrik satarak para kazanacağız. Bu proje bütün kurumlara örnek olsun. Bu projeyi hayata geçiren Halk Eğitim Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" dedi.
Bu proje sayesinde artık elektrik faturası ödemeyeceklerini belirten Büyükorhan Halk Eğitim Müdürü Engin Bayer, "2017 Kasım ayında gerçekleştirmeye projeyle çatımıza 8,5 kw güneş paneli kurduk. Çatımız da toplamda 30 adet panel mevcut ve kurulu gücümüz 8 buçuk kw civarında. Müdürlüğümüzün aylık elektrik ihtiyacını karşıladıktan sonra bize ortalama 500-1000 TL arasında gelir getirmesini bekliyoruz. Şu an projemiz kabul aşamasında olup 1 ay içerisinde üretime geçecek. Projemiz 51 bin TL bütçeli olup yüzde 25'ini sponsor, yüzde 75'ini Halk Eğitim bütçesinden karşılayarak gerçekleştirdik" dedi.
(AE-MŞ)
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