Bu proje ile aileler fındık, çocuklar kalem tutuyor

- Ordu'nun İkizce ilçesinde gerçekleşen proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimlerine katkı sağlanıyor. "Her Çocuk Bir Dünya" projesi kapsamında İkizce'de projeyi yürüten bir fındık firması iş birliği ile ufak yaştaki çocukların çalıştırılmasını önlemek amacıyla oluşturulan akademik program her sene ilçeye gelen tarım işçisi aileler tarafından ilgi görmeye başladı.

İkinci yılında projeye kendi imkanlarıyla devam ettiklerini söyleyen fındık firması yönetim kurulu üyesi Kadir Durak, "Geçen yıl başladığımız 'Her Çocuk Bir Dünya' projesi kapsamında tarım işçilerinin çocuklarını bahçelerden alarak buradaki okulumuzda gün içerisinde eğitim vererek bahçelerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Çocukların bir fındık dalını tutmasını değil de, bir okulda kalem tutarak eğitimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bizler bu projeyi hiç bir kurum yada kuruluştan en ufak bir destek almadan firma olarak kendi imkanlarımız dahilinde devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk başlattığımız bu çalışmamızı bakanlığımıza sunduk. Tabi bu proje farklı bölgelerde devam edebilir ve yaygınlaştırılabilir" dedi.