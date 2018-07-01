Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Bu plaj kadınlara özel

Bu plaj kadınlara özel

plajdan detay görüntüler

Gesi 

-tabelaların görüntüsü
-plaja gelen bayanlar
-görevli ile röportaj

( TRABZON -ÖZEL-HD)- Trabzon'un Sürmene ilçesindeki plaj Doğu Karadeniz bölgesindeki tek kadınlar plajı olarak dikkat çekiyor TRABZON

- Trabzon'un Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesi'nde Karadeniz Sahil yolu kenarındaki kadınlar plajı havaların ısınmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Plaja 10 yaşından büyük erkekler alınmazken, plaja yöre halkının yanı sıra Arap turistler büyük ilgi gösteriyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plajın etrafı brandalarla çevrilme çalışmaları sürerken, plajın 5 Temmuz günü tam olarak hizmete girmesi planlanıyor. Girişlerin ücretsiz olduğu plajda şezlonglar ücretli olurken plaja gelen bayanlar kendilerine özel böyle özel bir yerin yaptırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı