Bu peribacasının dünyada eşi benzeri yok

-MANTAR ŞEKLİNDE Kİ PERİBACASINDAN GÖRÜNTÜLER

-GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATİH ÇİFTÇİ İLE RÖPORTAJ



( NEVŞEHİR )- Mantar şeklindeki peribacası büyük ilgi çekiyor- Gülşehir Belediye Başkanı Çiftçi, “Gülşehir’i turizmde marka yapacağız” NEVŞEHİR



- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan ve mantarı andıran şekliyle kendisine hayran bırakan kaya oluşumları sonrasında meydana gelen mantarkayanın dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Açıksaray ören yeri içerisinde bulunan mantarkaya yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini kazanıyor. Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada kaya oluşumları sonrasında meydana gelen mantarkayanın Kapadokya’da ve dünyada eşi benzeri bulunmadığını söyledi.



Çiftçi, “Kapdokya’da unutulan yerlerden birisi ama dünyada eşi benzeri olmayan kaya oluşumlarının bulunduğu Açıksaray ören yerindeyiz. Sadece mantarkayamız ile değil diğer kilise ve manastır tarzı yapılarla ünlüyüz. İşte mantarkayamızın Kapadokya’da gerçekten eşi benzeri yok. İnşallah biz burayı turizmin ve doğa sporlarının merkezi haline getireceğiz. Tabi ki bunların sizlerin de yardımıyla tanıtılmaya ihtiyacı var. İnşallah Gülşehir hak ettiği yere gelecek. Gördüğünüz gibi doğa harikası bir yerdeyiz. Tarih kokan, kültürlerin, medeniyetlerin buluştuğu bir noktadayız. Daha önceden de söylediğimiz gibi 9 ve 10. yüzyıllarda kiliselerin ve psikoposluğun olduğu bir yer. Sonrasında ise Anadolu’nun Müslümanlaşmasıyla beraber Hacı Bektaş Veli’ye de ev sahipliği yapan mescidin olduğu bölgedeyiz. Burayı hak ettiği yere getireceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya bekliyoruz” dedi.

“Gülşehir turizmde marka olacak” Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi Kapadokya Alan Başkanlığı içerisine dahil olan Gülşehir ilçesinin Alan Başkanlığı ile birlikte turizmde marka değer olacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Çiftçi, “Burası Kültür Bakanlığına tahsis edilmiş bir yerdir. Öncelikle bitmiş bir projemiz var. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile beraber buranın biran önce temizlenmesi, restore edilecek yerlerin restore edilmesi hedefindeyiz. Biliyorsunuz Kapadokya Alan Yönetimi’ne Gülşehir ilçemizde dahil edildi. Kapadokya alan Yönetimi ile birlikte Gülşehir hedefine ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

(COŞ-AÖ-

