Bu pazarda her şey 3'de bir fiyatına İzle

-Satılan ikinci el ürünlerden görüntü

-Vatandaşların ürünleri incelemesinden görüntü

-Eski eşyalardan görüntü

-Ayakkabılardan görüntü

-Farklı açılarda detaylar



( DENİZLİ - ÖZEL)- Bu pazarda her bütçeye uygun eşya var- İkinci elde tercih bit pazarı- Bit pazarında tarihe yolculuk DENİZLİ



- Denizli’de her hafta pazar günü kurulan halk içerisinde bit pazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya satılıyor. Pamukkale ilçesinde kurulan, büyük ilgi gören pazarda vatandaşlar kullanım fazlası olan envai çeşit ürünlerini ikinci el olarak satıyor. “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı” sözünün aksine, binlerce kişinin cazibe merkezi haline geldi. Her haftanın pazar günü kurulan vatandaşların ise bit pazarı olarak anılan alanda vatandaşlar dürbünden matkaba, ayakkabıdan kıyafete kadar bir çok eşyanın satışı yapılıyor. Ayrıca antika ürünler olması ise meraklılarını bu pazara adeta çekiyor. Pazar alanında 25 kuruştan bin liraya kadar ürünler bulunuyor. Birçok ilde bu pazarın bulunmamasından dolayı çevre illere buradan satış yapan esnaflar ve vatandaşlarda bulunuyor. Pazarda giyinme kabinin olmaması sebebiyle müşteriler kıyafetler göz kararı ile alıyor. Elektronik eşyaları test etmek için jeneratör dahi bulunuyor. İğneden ipliğe birçok ürünün bulunduğunu belirten esnaflardan Hüseyin Hırka, “İğneden ipliğe kadar satıyoruz. Yalnız Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı’na sesleniyorum buradan. Burada ki yerlerimizin çok dar olduğunu, biraz daha cazip hale gelmesini çok isterim. Halk burada daha fazla ihtiyacını karşılıyor. Eskiyi yeniliyor. Bu işi 3-5 senedir yapıyorum, emekliyim ama geçim şartları çok zor olduğu için vatandaş burada bütün ihtiyacını karşılıyor” dedi.

“Bin 800’lü yıllardan günümüze kadar olan ürünler var” Pazarda antika ürünlere ilgisi olan vatandaşlar içinde ürünler var olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan antika ürünler satan Mehmet Türk, “Ben antika üzerine para, pul, plak, kaset o tür şeyler satıyorum. Bin 800’lü yıllardan günümüze kadar olan ürünler var” şeklinde konuştu.

Herkesin ihtiyacı daha kolay karşılanıyor” Pazara alışveriş için gelen Süleyman Önel, “Çok güzel, her şeyi daha rahat bulabiliyorum. Daha ekonomik her şeyler. Mesela 20 TL’ye aldığın şeyi 10 TL’ye alıyorsun burada. 5 TL’ye alıyorsun. Herkesin ihtiyacı daha kolay karşılanıyor” diye konuştu.





loading...