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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bu pazara gidebilmek için uyumuyorlar

Bu pazara gidebilmek için uyumuyorlar

Bit pazarından görüntüler

Gün Doğmadan Bit Pazarı Öğrenciler Bulduk Pazar Günü 

-Tezgahlardan görüntüler
-Müşterilerden görüntüler
-Öğrenci Oğuzhan Yılmaz'ın görüşleri
-Esnaf Ercan Fidan'ın görüşleri
-Öğrenci Ayşenur Civil'in görüşleri

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Gün doğmadan bit pazarına koştular ESKİŞEHİR

- Ucuzluğu ve ürün çeşitliliği ile vatandaşların ilgi odağı olan bit pazarları, gün doğmadan dolup taşıyor. Her yaştan insanı bir araya getiren bu pazarlara erkenden gidebilmek için bazı öğrenciler geceleri uyumuyor. Her türlü ürünün her fiyattan bulunabildiği bit pazarlarında esnaflar, gece yarısından itibaren tezgahlarını kurmaya başlıyor. Bit pazarına gelen müşterilerin önemli bir kısmını ise üniversite öğrencileri oluşturuyor. Tezgahlarda bulunan ve kendilerine uygun eşyaları kaçırmamak için geceleri uyumadıklarını dile getiren vatandaşlar, pazardaki ucuzluğun insanları cezbettiğini vurguladılar. “Daha hiç uyumadım” Bit pazarına sabahın erken saatlerinde gelen öğrencilerden olan Oğuzhan Yılmaz, ucuz ürünlerin insanlar için bir cazibe kaynağı olduğunu belirterek, “Ben bit pazarına ilk defa 2 sene önce falan gelmiştim herhalde. İnsanlar burayı seviyor. Garip şekilde buranın ucuz olduğunu hissediyorlar. O yüzden ilgi ve talep çok yüksek. Benim tahminim o yönde. Ben de mesela daha hiç uyumadım. Buraya geldim. Eve gidince uyuyacağım. Niye bilmiyorum ama bir cazibesi var. Aklınıza gelmeyecek şeyleri burada buluyorsunuz. Öyle bir avantajı var bence. Hiç işime yaramayan bir eşyayı da almışlığım olmuştur. Ucuzluk sizi memnun ediyor aslında” şeklinde konuştu.
“Sabahın köründe herkes burada” Pazarda uzun yıllardır tezgahtarlık yapan Ercan Fidan ise ürün çeşitliliğinin önemine dikkat çekerek, “Burada ne bulursak onu satıyoruz. Her şeyi satıyoruz. Bir de pazar günü, insanların istirahat edeceği gün. Saat gece 2’de biz buradayız. Neden? Geçim sıkıntısı. Kimi çöpten, hurdadan bulduklarını getiriyor kimi parasıyla satın alıyor. Gördüğünüz gibi sabahın köründe herkes burada. Buradaki gençlerin çoğu Anadolu Üniversitesinden geliyorlar. Onlar da ticaret amaçlı geliyorlar. Kendilerine buradan bir şeyler bulup internet üzerinden ekmeğini arıyorlar. Hem okuyor hem de ekmeğini çıkartıyorlar. Burada istediğin her şeyi bulursun. Sıfırı da var, ikinci eli de var. Adam 100 liraya bir bot alacağına gelir buradan 10 liraya alır, gider. Gariban yeri burası” ifadelerini kullandı. “Buraya gelmek için 6’da kalktık” Pazara gelebilmek için 6’da kalktıklarını belirten öğrenci Ayşenur Civil ise şunları kaydetti: “Dışarıdan bir şey alıyoruz, 50-60 lira para veriyoruz. Burada 5 lira veriyoruz. Evet, kullanılmış eşyalar ama bir kere yıkadıktan sonra ben kullanabiliyorum. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Buraya gelmek için 6’da kalktık. Daha önceden birkaç tane kazak aldım. Nostaljik eşyalar aldım. Kullanıyorum da hala. Memnun olduğum için tekrar tekrar geliyorum.”
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