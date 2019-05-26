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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Bu otomobilden sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

Hurdaya dönen otomobilden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil takla atması sonucu, 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ

Hastane Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 


- Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçesine bağlı Selimiye Mahallesi üzerinde Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak ancak durabildi. Kazada hurdaya sönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte A.A (28), A.A(2), Ö.A(3), Ö.A(30) ile Ş.A (2) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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