Bu okulda öğrenciler hem müşteri hem de kantinci

-Kantin hakkında bilgi veren okul müdürü

-Para kutusu

-Kantin girişine yazılan notlar

-Fiyat etiketleri görüntüsü

-Kantinden sandalyelerinden görüntü

-Zilin çalması

-Kantine gelen öğrenciler

-Alış veriş yapan öğrencilerden görüntüler

-Kasaya para bırakan öğrenciler

-Öğrencilerden Behiye Çelik röp.

-Para kutusuna para koyan öğrenciler

-Kantinde oturan öğrenciler

-Öğrencilerden Şehmus Akıncı röp.

-Kantinde oturan öğrenciler

-Betül Erkal röp.

-Okul Müdürü Nurullah Yeşilmen Röp.

-Okul tabelası



( MARDİN )- Öğrenciler arasında güven duygusu için ilginç uygulama- Okulun kantini var ama kantincisi yok- Öğrenciler yaptıkları alışveriş kadar parayı kasaya koyuyor- Parayı kendileri ödüyor, para üstünü kendileri alıyor MARDİN



- Mardin’in Midyat ilçesinde bir lisede öğrencilere güven duygusu ve dürüstlük aşılanması için ilginç bir uygulama yapıldı. Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler okul kantininden kendi alışverişlerini kendileri yapıyor. Parayı kendileri ödüyorlar, para üstünü kendileri alıyorlar. Okulun kantini var ama kantincisi yok. Öğrenciler arasında güven duygusunu aşılamaya yönelik başlatılan uygulama öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandı. Okul idaresi tarafından alınan ürünler maliyetine fiyatlandırılırken, her Cuma günü özel indirimler de uygulanıyor. Kantine sabah taze poğaça ve simit getirilirken, alış veriş için kantine gelen öğrenciler satın aldığı ürünün parasını kutuya bırakıyor. Para sürünü de kutuda bulunan paradan alıyor. Parası olmayan öğrenciler de kutunun yanında bulunan deftere borç yazdırıp, daha sonraki günde borcunu ödeyip defterden siliyor. "Güven aşılama meselesidir" Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nurullah Yeşilmen, bu projenin öğrencilere güven aşılama meselesi olduğunu söyledi.



Yeşilmen, “Bu projenin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizim okulumuzda kantinci yok, kantinimiz var gerçekten bu tamamen bizim öğrencilerimizin hizmeti için sunulmuş bir projedir. Kar amacı yoktur. Sadece bir güven aşılama meselesidir. Hem onlar bizlere güveniyor. Hem bizler onlara güveniyoruz” dedi.

Öğrencilerden Behiye Çelik, okul idaresinin öğrencilere güvenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Çelik, “Bize olan güven tabi ki de bizi mutlu ediyor. Çünkü bu güven herkese verilmez, tabi ki bizim verdiğimiz güvenin de bunda katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama güzel bir şey yani bize güvenmeleri güzel” ifadelerini kullandı. Uygulamayı çok sevdiklerini dile getiren öğrencilerden Şehmus Akıncı da “Bu kültür aslında Müslümanlık için, zaten eskiden Müslümanlarda böyle idi her zaman, bir birleri arasında güven vardı. Şimdi de öyle. Kantinlerde 1 lira olan bir şey bizde 75 kuruş. Yani geldiği gibi satılıyor” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Betül Erkal ise çok güzel bir uygulama olduğunu söyledi.



Erkal, “Cidden güzel bir etkinlik oldu bence, sonuçta burada eşyalar olduğu gibi kalıyor. Biz eşyamızı alıyoruz ve paramızı bırakıp gidiyoruz. Hem öğretmen, hem öğrenci arasında güven artıyor. Hem de toplumsal olarak bir mesaj iletiyoruz” dedi.

(TD-AKK-Y)

