Bu okul diğerlerinden çok farklı...Minikler okulda tavuk besliyor Haberi

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( BURSA )- Boş sınıfı botanik bahçesi yapan okul idaresi, ayrıca bir de müze kurdu BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Ömer Osman Çağlayan ortaokulu yaptığı projelerle bir ilke imza attı. Atıl bir sınıf hobi bahçesine çevrilirken, ana okuluna giden minikler için okulun bahçesinde kümes yapılarak tavuk beslenmeye başladı.

Okulda ayrıca müze de kuruldu. Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu yaptığı projelerle adından göz ettirdi. Öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için okulun bahçesinde ana sınıfına giden öğrenciler için bir kümes kuruldu. Kümeste tavuklar, horozlar ve civcivler bulunurken, bakımları ise yine ana sınıfı öğrencileri tarafından öğretmenleri nezaretinde gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili bilgi veren okul müdürü Hayrettin Doğan, "Maksadımız çocuklarımıza hem insan sevgini hem de hayvan sevgisini kazandırmak. Çocuklarımız evlerinde artan yemek ve ekmek artıklarını getirip kümeste bulunan hayvanları kendi elleriyle besliyorlar. Herkes çok mutlu. Velilerimiz de Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bizlere bu konuda çok destek oldu. Çocukların mutluluğu bizler için çok önemli" dedi.

Atıl sınıfı botanik bahçeye çevirdiler Aynı okulda atıl vaziyette olan boş sınıf botanik bahçesine çevrildi. Yine bakımları öğrenciler tarafından yapılan hobi bahçesinde domatesten salatalığa, elmadan çiçek yetiştirilmesine kadar bir çok ürünü bulmak mümkün. Maksat ise öğrencileri hem toprakla buluşturma hemde fen bilimleri derslerini pratik olarak öğretmek. Bu durum öğrencileri de memnun ederek, her sınıfın bahçesinin ayrı olması okula farklı bir renk katıyor. Okul müdürü Hayrettin Doğan, "Öğrencilerimiz evlerinde bulunan çiçekleri buraya getirip bakmaya başladı.

Hem onlar bir sorumluluk kazandı, hem de fen ve teknoloji dersini pratik olarak da görmeye başladı.

Botanik bahçemizde öğrenciler tarafından ekilmiş bir çok ürün bulunmakta. Her sınıfın ayrı ayrı ürünleri ve çiçekleri buluyor, bakımlarını kendileri yapıyorlar. Çocuklarımız betonlaşmış bir ortamdan uzaklaştırarak toprakla iç içe olmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Son olarak okulun bir köşesini müze yapan okul idarecileri ve öğrenciler İnegöl’de bir ilkede imza attılar. İnegöl’de böyle bir müze başka okulda yok. Bursa ve Türkiye genelinde ise nadir. Müzede eski antikalar, halılar, radyolar, daha bir çok ürünü görmek mümkün. Eşyalar ise yapılan kampanya çerçevesinde öğrenci velileri tarafından getirilerek okula bağışladı.

